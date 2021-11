Covid-19: Manaus pode flexibilizar uso de máscaras em duas semanas

Manaus/AM - O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos poderá acontecer em duas semanas quando Manaus atingir 70% da população com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. A declaração foi dada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, neste domingo (31), durante encontro com o Núncio Apostólico no Brasil, representante do papa no país, Giambattista Diquattro, e o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner.

“Se essas 280 mil pessoas, que não voltaram para tomar a segunda dose, voltarem, acabou a pandemia, chegamos a mais de 80% da população, pois são essas pessoas que estão privando as outras de retirar as máscaras, de se sentirem seguras. Já temos 65% das pessoas com as duas doses e mais de 90% com a primeira dose. Em duas semanas devemos chegar a 70%, e, com isso, liberamos as máscaras em locais públicos”, afirmou David Almeida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a população vacinável (acima de 12 anos), é de 1.785.793 pessoas, desse total, 89% receberam até o momento, pelo menos uma dose de imunizante e 66% já estão com o esquema vacinal completo.