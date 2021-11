Operação Arena 35 garante segurança dos torcedores no jogo Manaus FC e Tombense

Manaus/AM - Cerca de 286 agentes da Segurança Pública, entre policiais civis, militares e bombeiros militares, garantiu a segurança dos torcedores que foram assistir à partida entre Manaus FC e o Tombense-MG, na tarde de sábado (30), durante a operação Arena 35. O jogo ocorreu na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, válido pela rodada quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C.

O jogo foi marcado pela tranquilidade dentro e fora do estádio, com ocorrências pontuais e contornadas pelos agentes de segurança. O coronel José Almir Cavalcante Rodrigues faz um balanço positivo da operação. “Não tivemos maiores incidentes. Foram coisas pontuais. Não houve registro de aglomerações. O povo se comportou de forma correta. Foi tranquilo. A cidade de Manaus está de parabéns”, disse.

O evento contou ainda com o monitoramento em tempo real das câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e do Centro de Cooperação da Cidade (CC) da Prefeitura de Manaus.

Protocolos

A partida adotou regras e recomendações do Protocolo para a Realização de Eventos Esportivos no Estado do Amazonas e pela Portaria nº 176/2021, determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), e pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), respectivamente.