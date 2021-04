Comunidades indígenas recebem serviços de saúde em Manaus

Foram realizados 51 atendimentos médicos, 28 exames, dez encaminhamentos para consultas especializadas, 40 aferições de pressão arterial, dispensação de 27 receitas médicas, 24 coletas de material para o exame preventivo, realizados 120 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids. Também houve palestra sobre saúde bucal com a entrega de kits com escova de dentes, creme e fio dental, além da aplicação de 56 doses de vacina contra a Influenza em pessoas dos três grupos prioritários iniciais.

Manaus/AM - Moradores da comunidade indígena Yawareté, situada no Distrito Industrial 2, zona Leste, participaram, nesta sexta-feira (23), de ação promovida pelo Distrito de Saúde (Disa) Leste. A iniciativa teve o objetivo de levar atendimentos às 350 famílias de três etnias, que residem no local, classificado como “vazio assistencial”, onde ainda não há estrutura tradicional de serviço de saúde. A organização da ação teve a parceria da associação de moradores da comunidade.

