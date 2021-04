Cinco ocorrências de incêndios são registradas em menos de 24h em Manaus

Manaus/AM - Cerca de cinco ocorrências entre a noite desta sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24) nem Manaus. Dentre os acionamentos realizados por meio do disque-emergência 193 do Corpo de Bombeiros, foram contabilizados três incêndios em veículo, um resgate de cadáver e vazamento de gás sem fogo. O primeiro chamado foi um incêndio em veículo, às 18h22 de sexta-feira, na rua Professora Lea Alencar, s/nº, bairro Alvorada I, zona centro-oeste de Manaus. A equipe de bombeiros militares da viatura Auto Bomba Tanque (ABT-29) combateu as chamas de veículo de passeio, de modelo Fiat Palio. Conforme os bombeiros militares, foram utilizados 50 litros de água para a extinção das chamas. Mais tarde, às 23h, o segundo chamado foi para um resgate de cadáver em local de difícil acesso, na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste. Conforme a equipe responsável pelo atendimento, a vítima era de um homem sem identificação e tinha várias escoriações pelo corpo devido à queda de uma altura de aproximadamente cinco metros. A equipe utilizou uma escada de um lance, cabo solteiro e prancha rígida para efetuar o resgate. Outra ocorrência de incêndio em veículo ocorreu às 4h01 deste sábado, na avenida Solimões, s/nº, bairro Santo Agostinho, zona oeste. Os bombeiros militares efetuaram a extinção das chamas de uma motocicleta modelo Harley-Davidson. O veículo foi entregue ao proprietário. O último incêndio em veículo foi registrado às 4h14, deste sábado (24/04), na avenida Tancredo Neves, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Os bombeiros militares combateram outro incêndio em motocicleta, modelo Honda Fan, de cor cinza. Foram utilizados 30 litros de água na ação. A última ocorrência registrada pelo Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) foi um vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), sem fogo, em uma residência, na rua Domingos Lima, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, às 5h23 deste sábado. Os bombeiros militares retiraram a botija de 13 quilos de dentro da residência e a colocaram em uma área externa. Após a ação, a equipe do CBMAM deu orientações aos proprietários da residência.

