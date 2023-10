Com trecho da BR-319 asfaltado, Feira da Ceasa é reinaugurada nesta terça em Manaus

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus reinaugura na manhã desta terça-feira (31), às 10h, a nova feira municipal do porto do Ceasa, localizada na Vila Buriti, BR-319, zona Sul da cidade. A feira, que não recebia melhorias há mais de 28 anos, é o décimo espaço entregue totalmente reformado.

A revitalização da feira do porto do Ceasa contempla a instalação de nova rede elétrica, nova cobertura, regularização do piso, novas esquadrias e reforço estrutural, melhorias no sistema de drenagem, reforma de banheiros, pintura interna e externa, setorização, padronização, wi-fi, entre outros serviços, incluindo o religamento da rede de tratamento de esgoto.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu, na madrugada de domingo (29), o recapeamento de trecho da rodovia BR-319, no porto da Ceasa, onde boxes e quiosques da feira foram revitalizados.

A operação iniciou às 22h de sábado (28) e se estendeu até as 4h de domingo. No trecho, cuja área é de 3.330 metros quadrados, a Seminf aplicou 400 toneladas de massa asfáltica. “Optamos por realizar essa intervenção, à noite, para não atrapalhar o intenso fluxo de veículos que fazem carga e descarga de produtos”, explicou o secretário de Obras, Renato Junior.

Conforme o titular da Semacc (Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal), Wanderson Costa, os permissionários serão contemplados com a cobertura toda refeita em estrutura metálica, reforma dentro e fora dos boxes e dos banheiros e implantação de refletores em LED. Além da reforma, os permissionários vão receber equipamentos e suporte do programa “Empreende Manaus”, da prefeitura, viabilizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).