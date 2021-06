Circulação de ônibus será normalizada nesta terça em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, não havendo ocorrências de ataques contra ônibus do transporte coletivo, nesta noite de segunda-feira (7), a frota completa circula normalmente a partir das 6h desta terça-feira (8).

Ainda de acordo com a Prefeitura, equipes de fiscalização do IMMU estarão a postos, para orientar os usuários do transporte coletivo nos terminais de ônibus e nas principais estações da cidade.

