Cinco flutuantes são vistoriados durante fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Mesmo com o domingo nublado, os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) efetuaram vistorias em cinco flutuantes na tarde deste domingo (18), em Manaus. O principal objetivo da CIF Fluvial é verificar se os locais estão cumprindo o decreto governamental e realizar as devidas orientações a proprietários e banhistas, além de autuações, nos casos onde há necessidade.

