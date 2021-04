Auxílio Empreendedor recebe mais de 10 mil cadastros em 48 horas em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 10.374 cadastros foram realizados em apenas 48 horas para o programa “Auxílio Empreendedor”, que teve início na última sexta-feira (16) às 8h. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) orienta mais uma vez que todos preencham corretamente as informações, pois há um número de 230 pessoas que começaram o preenchimento das informações, mas não finalizaram, e o cadastro só será válido após a conclusão das cinco etapas.

O “Auxílio Empreendedor” foi sancionado pelo prefeito David Almeida, no dia 1º de abril, após ser aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). É uma ajuda emergencial que irá contemplar permissionários, empreendedores e informais já cadastrados no sistema municipal, ativos e com registro atualizado nas galerias populares e locais administrados pela Prefeitura de Manaus.

O Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), direcionou R$ 1,8 milhão para pagamento não reembolsável do “Auxílio Empreendedor”, com o intuito de atender 6 mil empreendedores com a quantia de R$ 300 em parcela única. Toda esta operação segue, rigorosamente, o Art 5º da Lei nº 2.476, de 09 de julho de 2019 (Lei do Fumipeq), que limita em até 15% do orçamento anual do Fumipeq a aplicação de recursos na modalidade de Subvenção Econômica (sem reembolso).

O cadastro encerrou neste domingo (18).