Cantor foi executado com 20 tiros na frente da noiva e do filho em Manaus

Manaus/AM - O cantor Igor Moreira, 29, foi executado com 20 tiros, nesta quarta-feira (4), na frente da noiva e do filho, de 5 anos, na casa onde morava na Rua Botelho de Magalhães, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu quando Igor chegava em casa com a família após um show em Manacapuru. A noiva e o filho do cantor estavam entrando em casa quando ele foi abordado por suspeitos em uma picape branca, que já o aguardava na rua.

Em uma conversa, os criminosos teriam questionado a vítima sobre um valor em dinheiro. Em seguida, Igor correu para dentro de casa, mas os suspeitos invadiram a residência e atiraram diversas vezes contra ele. A perícia constatou 20 tiros espalhados nas costas, tórax e braços.

Após a perícia, o corpo do cantor foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exames de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso para chegar aos autores e a motivação do assassinato.