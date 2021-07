Balanças de companhias aéreas em Manaus são alvos de operação; Entenda

Manaus/AM - O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) realizou na tarde desta quarta-feira (14) a operação 'Bagagem Exata' que verificou as balanças utilizadas por companhias aéreas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

A ação é com intuito de verificar se os equipamentos seguem os padrões para pesagem de bagagens, inspecionando se o número informado nos instrumentos é, de fato, o que deve ser cobrado do consumidor.

A operação testou 72 balanças de controle de cinco companhias aéreas fixadas no aeroporto. Os técnicos do órgão avaliaram se os equipamentos atendem a Portaria nº 236/1994, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que estabelece os critérios para comercialização, desde sua fabricação até a utilização de balanças para controle de pesagem de bagagens.

“O que orientamos, ainda na hora do check-in, é verificar se a balança está zerada, se está iniciando do zero. Verificar se tem um selo do Inmetro, o que significa que o Ipem testou aquele equipamento. E, ainda assim, se aquele consumidor tiver dúvidas, que denuncie na nossa ouvidoria. O número é o 0800-092-2020”, orientou o diretor-presidente do Ipem, engenheiro Márcio André Brito,

Testagem

De acordo com o chefe de fiscalização do Ipem-AM, Adriano Cardoso, o procedimento para testagem das balanças consistiu em usar pesos variados inseridos pela equipe técnica para comparar se o valor informado é o cobrado do consumidor.



Ao final dos trabalhos, nenhuma irregularidade foi constatada nos equipamentos, porém, em caso de fraude contra o consumidor, o Ipem-AM informa que as empresas podem ser autuadas, e os instrumentos, interditados, até que sejam feitas as correções. A multa pode chegar a R$ 1,5 milhão.