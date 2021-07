Prefeitura adia inauguração de residencial em Manaus que teria presença de Bolsonaro

Manaus/AM - A inauguração da etapa B, do residencial Manauara 2, será remarcada para uma nova data, ainda a ser informada, segundo informou nesta quarta-feira (14) a Prefeitura de Manaus. O evento contaria com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A agenda do presidente Jair Bolsonaro, em Manaus, nos dias 16 e 17 de julho, foi cancelada nesta quarta (14), por orientação médica. Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF), para realizar exames.

O residencial tem recursos do governo federal, do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), e a construção foi realizada no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), hoje substituído pelo programa Casa Verde e Amarela.

O projeto é coordenado pela Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).