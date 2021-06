Após onda de ataques, Manaus tem noite e madrugada tranquila

Mesmo sem novos ataques, o clima ainda é de medo e tensão, principalmente em Manaus, onde os ataques foram mais intensos. Hoje as escolas públicas retomam as aulas presenciais e repartições municipais e estaduais voltam a abrir as portas sob vigilância ampliada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.