Abrigo Moacyr Alves recebe palestra sobre o Janeiro Branco em Libras

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://www.even3.com.br/janeiro-branco-libras/

As inscrições são gratuitas, conferindo aos participantes certificados de 10h, e vai mostrar a necessidade de promover a informação através da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para a comunidade surda amazonense com o intuito de apresentar a importância da saúde mental apresentando temas importantes na construção coletiva do saber para todos os participantes, sobre a relação da saúde física e saúde mental, como a ansiedade pode interferir na saúde mental e um relato de experiência de pessoa surda sobre a temática abordada.

