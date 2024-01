Idoso desmaia após ser agredido por motociclista em briga de trânsito no Alvorada

Idoso desmaia após ser agredido por motociclista em briga de trânsito em Manaus pic.twitter.com/lhLqZcvcby — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 25, 2024

Manaus/AM - Uma briga de trânsito terminou com um idoso desmaiado no meio da rua após ser agredido por um motociclista, na Estrada dos Franceses, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), mostra quando um motociclista bate na lateral de uma Hilux. O motorista do carro, um idoso ainda não identificado, entra em uma rua para ver os danos causados pelo acidente.

O idoso e o motociclista discutem e, na sequência, a vítima é agredida com socos, com um chute na cabeça e acaba desmaiando no meio da rua. Após a confusão, o suspeito foge e deixa o homem jogado na pista.