60 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira no Sine Manaus

1 vaga – Porteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável pela fiscalização e guarda do patrimônio, além de controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências, bem como orientar as pessoas sobre seus destinos e fazer pequenos reparos.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar pintura e acabamento em geral, revestimentos, montagem de forros, montagem de esquadrias, serviços de hidráulica e instalações elétricas simples.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Administração, ou Marketing;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos em compras industrial e cursos de pacotes office;

Atividades – Acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar carga e descarga de caminhões; Separar, movimentar os produtos a serem expedidos; Ser responsável por alocar os produtos corretamente; Ser responsável pela separação de pedidos; Empilhar, classificar, codificar, estocar, distribuir e movimentar materiais, realizar o controle do estoque quando necessário; Orientar e movimentar pessoal de acordo com a necessidade; Zelar pela organização e limpeza dos locais de trabalho e pela conservação dos equipamentos; Trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene e boas práticas de fabricação.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário para trabalhar em escala 12×36 e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – Realizar entregas de produtos na cidade de Manaus.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Ajudante de Motorista

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manusear carga e descarga de mercadorias. Vistoriar embalagens danificadas antes da descarga, além de realizar atividades de limpeza e conservação no local de trabalho.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico de Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Informática e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação “A”;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Programador de Manutenção

Escolaridade – Ensino superior em Engenharia Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Acompanhar planos de manutenções corretivas e preventivas, levantamento de pendencias, solicitação de compras, planejamento de ordem de serviços de manutenção preventiva e corretiva e elaboração de listas de materiais.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de refrigeração e elétrica básica e será diferencial ter curso Técnico em Refrigeração;

Atividades – Realizar manutenção e instalação de Split de 12.000 btus a 60.000 btus, auxilia o técnico em manutenção de Chiller, AHU, Torre de resfriamento e outros.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Atendimento ao cliente, aplicar produto em pneu, fazer teste no veículo.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Planejar prospecção de clientes, desenvolvimento de soluções de vendas criativas e diferenciadas, gestão da carteira de clientes.

Vaga disponível até o dia 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e residir próximo à zona norte de Manaus;

Atividades – Realizar entregas, conferência das mercadorias, prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Edificações

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Curso Técnico em Edificações, possuir o CFT (Carteira de Registro dos Técnicos), conhecimento em Autocad e NR 35 (Trabalhos em altura) atualizada;

Atividades – Atuar na elaboração de layouts arquitetônicos em autocad, elaboração de estimativa de custos, coordenar cronogramas de obras; supervisionar equipes de trabalho; conferir execução e qualidade dos serviços. Fiscalizar obras, realizar medições e elaborar relatórios técnicos.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Atuar na confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, produção de salgados diversos e confeitaria seca, criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Consultor Técnico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, informática com experiência em alimentação de planilhas em Excel e atendimento ao cliente. Diferencial ter conhecimento em mecânica automotiva;

Atividades – Atendimento ao cliente, funções administrativas, registro dos carros na oficina.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção em Refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em Refrigeração;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”;

Atividades – Manutenções em frios e também que trabalhe com montagem e desmontagem de compressor bitzer.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar o preparo de café da manhã e almoço para hóspedes e funcionários, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico Mecânico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Mecânica;

Atividades – Realizar levantamento técnico para reparo e manutenção mecânica em máquinas, equipamentos, motores, e geradores elétricos. Realizar reparo e manutenção mecânica em máquinas, equipamentos, motores e geradores elétricos, realizando montagens, desmontagens, ajustes, calibração, limpeza, e substituindo peças e componentes mecânicos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office;

Atividades – Fazer conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias, embalagens de produtos vendidos para o cliente na loja ou expedição, controlar e contar o estoque e a entrada e saída de materiais.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior cursando;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento básico na composição de custos de entrada para precificação, conhecimento em aceito de PIN e sistema CISSPODER, ter pró atividade, ser comunicativo, ter bom relacionamento em equipe e disponibilidade de horário;

Atividades – Atuar em empresa comercial/supermercado, realizando entrada e leitura de nota fiscal com base na legislação estadual e benefícios fiscais da zona franca de Manaus, ICMS, ICMS ST, recebimento de mercadoria virtual no portal do SENAC, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar na confecção e montagem de tubulações, assentamento de bombas, através do uso de maçarico, solda elétrica e máquinas de perfuração, desbaste ou corte. Fazer corte, acabamento, pintura e instalação nas obras. Realizar a fabricação ou reparação de escadas, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. Executar recorte, modelagem e trabalho em barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar peças, bases e componentes.

Vaga disponível até 20/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pintor de Estruturas Metálicas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Limpar as superfícies, escovando-as, lixando-as ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar resíduos. Lixar e retocar falhas e emendas para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Residir na Zona Leste ter experiência no atendimento ao público/colaborador, conhecimento em rotinas administrativas, conhecimento e experiência em RH. Desejável: Pacote Office completo avançado, planilha dinâmica;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de administração e na integração, entrevistas e treinamento, tratar de documentos variados, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Montagem de móveis em geral.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar a armazenagem dos produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Lidera equipe, faz conferência de entrada e saída de produtos, assegurando a integridade do estoque.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando Contabilidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável pela gestão de pessoas, especializada em administrar as questões relacionadas aos funcionários, como folha de pagamento, férias e licenças, entre outras.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Tratar superfícies de peças metálicas e não metálicas ou de material sintético por processos mecânicos, decapagem, pintura, fosfatização, galvanização por cromeação, niquelação, zincagem e outras.

Vaga disponível até o dia 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar diagnóstico de veículos, balanceamento, suspensão, troca de peças e alinhamento.

Vaga disponível até o dia 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar matéria prima, remanejamento para o estoque e realizar o 5s.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Mecânico de Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário conhecimento em automação;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio (conhecimento em linguagem de código Q) e apoio em guichê.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executa atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento. Escala as equipes, definindo prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir fluidez.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]