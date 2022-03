Humberto Amorim entrevista ginecologista da FCecon Mônica de Mello

"Sabemos que o câncer de colo do útero é uma tragédia no Amazonas, são 23 mulheres mortas por mês. Ele é causado por um vírus adquirido sexualmente chamado HPV, e sabemos que existe prevenção através da vacina, mas a adesão infelizmente é muito baixa. A vacina é oferecida gratuitamente, então alertamos aos pais, vacinem seus filhos", recomendou.

Manaus/AM - O jornalista Humberto Amorim entrevistou a ginecologista da Fundação Cecon, Mônica Bandeira de Mello. A médica falou sobre a construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, que vai começar no próximo dia 31.

