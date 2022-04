Especialista em vinhos é entrevistado no programa 'Vinhos Etc e Tal'

Para Pedro, a apreciação de vinhos importados encontrava como obstáculo a carga tributária no país, mas a oferta de vinhos nacionais tem transformado este cenário a favor dos amantes do vinho.

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (1), o programa "Vinhos Etc e Tal" com o jornalista Humberto Amorim recebeu o advogado e especialista em vinhos Pedro Stênio Lúcio Gomes, para uma conversa sobre o crescimento do mercado de vinhos nacionais. Pedro relata que durante a pandemia, o aumento no consumo de vinhos finos foi de 106%, e pode ser explicado pela oferta de vinhos de alta qualidade de produção nacional.

