Vinícius Jr. é alvo de cantos racistas antes de partida do Real pela Copa do Rei





Por Fernando Kallas

ALBACETE, Espanha, 15 Jan (Reuters) - Cantos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid, foram ouvidos do lado de fora do estádio Carlos Belmonte na quarta-feira, antes do jogo contra o Albacete, da segunda divisão espanhola, pela Copa do Rei.

Um grupo que se reuniu perto do estádio na cidade de Albacete gritou insultos contra o jogador de 25 anos, que tem sido repetidamente vítima de racismo na Espanha durante os jogos.

"Chega de racismo, isso é completamente vergonhoso. Não é a imagem que representa o povo de Albacete ou o clube", publicou o Albacete nas mídias sociais.

Vinícius foi escalado na equipe titular do técnico Álvaro Arbeloa para o jogo das oitavas de final da Copa, na primeira partida do novo treinador no comando do Real Madrid desde a saída de Xabi Alonso.

Em maio de 2025, cinco pessoas receberam sentenças de prisão em uma primeira decisão histórica na Espanha que condenou insultos racistas em um estádio de futebol como um crime de ódio, depois que Vinícius foi insultado durante a vitória do Real Madrid por 2 x 0 sobre o Real Valladolid em 2022.

Foram registradas 18 queixas legais de comportamento racista que tinham Vinícius como alvo desde 2022. O Real Madrid não fez nenhum comentário imediato sobre o último incidente de quarta-feira.

Vinícius já expressou no passado sua decepção com o que ele descreve como respostas inadequadas dos órgãos governamentais aos episódios de racismo.