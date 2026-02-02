Venda de carros novos em janeiro despenca quase 40% ante dezembro, diz consultoria





SÃO PAULO, 2 Fev (Reuters) - Os emplacamentos de veículos leves em janeiro desabaram 39% na comparação com os licenciamentos de dezembro, e ficaram praticamente estáveis na relação com o primeiro mês do ano passado, a 162.342 unidades, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela consultoria especializada K.Lume.

Na comparação com janeiro de 2025, as vendas de veículos leves novos - carros, picapes, utilitários esportivos (SUVs) e vans - subiram 1,3%, de acordo com o levantamento da consultoria com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

"O mês, como sempre ocorre em janeiro, indicou uma retração forte em relação a dezembro", afirmou a consultoria em comunicado à imprensa. "Janeiro e fevereiro são frequentemente os piores meses do ano", acrescentou, citando que a maior parte das vendas de janeiro (57,8%) se concentrou na segunda metade do mês, dentro do esperado.

Porém, com uma média por dia útil de emplacamento em janeiro de 8.123 unidades, a consultoria entende que o ano para o setor de veículos começou com "menor força" uma vez que o crescimento da média diária na comparação anual este ano foi de 4,3% ante uma taxa de 6% vista no primeiro mês de 2025.

Segundo a empresa, quedas de 30% a 35% nas vendas de janeiro ante dezembro costumam ocorrer, mas a retração de 39% vista no mês passado foi "um pouco alta" para os padrões históricos do mercado.

A consultoria também avaliou que as vendas de veículos pesados - caminhões e ônibus - em janeiro "não indica boas condições para 2026", mostrando quedas de 35,3% em relação a dezembro e de 25,6% ante janeiro de 2025.

(Por Alberto Alerigi Jr.)