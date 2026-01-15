   Compartilhe este texto
Taxas dos DIs têm leve viés de alta em sintonia com Treasuries

Por Reuters

15/01/2026 8h46 — em
Geral



Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 15 Jan (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) abriram a quinta-feira com leve viés de alta, em sintonia com os Treasuries no exterior, com os agentes no Brasil monitorando notícias sobre a liquidação da gestora Reag e o resultado das vendas no varejo em novembro, acima do esperado.

Tensões geopolíticas e comentários do presidente Donald Trump sobre o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, também estavam no radar.

Às 9h33, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,06%, ante o ajuste de 13,046% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,580%, ante o ajuste de 13,587%.

O rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 1 ponto-base, a 4,146%.

Antes da abertura da sessão, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários, rebatizada de CBSF, gestora ligada às fraudes do Banco Master, também em liquidação. Em nota, o BC afirmou que a liquidação da Reag ocorreu "por graves violações às normas" do sistema financeiro.

Na quarta-feira, operação da Polícia Federal sobre fraudes no Banco Master teve entre os alvos o sócio-fundador do grupo Reag, João Carlos Mansur. Recentemente ele se desligou da companhia, depois que a Reag foi alvo de mandado de busca e apreensão em meio a uma megaoperação que mirava um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Na abertura da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as vendas no varejo brasileiro subiram 1,0% em novembro ante outubro e 1,3% na comparação com novembro de 2024. Os percentuais ficaram acima das projeções do mercado conforme pesquisa da Reuters, que apontavam altas de 0,30% e 0,20%, respectivamente.

No cenário internacional, Trump afirmou, em entrevista exclusiva à Reuters, que não tem planos de demitir Powell apesar de uma investigação criminal do Departamento de Justiça sobre o chair do Fed. No entanto, ele afirmou que é "muito cedo" para dizer o que fará em última instância.

"Não tenho nenhum plano para fazer isso", disse Trump, quando questionado se tentaria remover Powell de seu cargo.

Trump também disse que a Ucrânia -- e não a Rússia -- está impedindo um possível acordo de paz e, em outros momentos da entrevista, ameaçou intervir em apoio aos manifestantes no Irã.

Às 10h30, saem nos Estados Unidos os dados de auxílio-desemprego da última semana.

Mais sanções, mais censura. Que país é este?

