Sucden estima nova safra de café do Brasil em 72,5 mi sacas





NOVA YORK, 23 Jan (Reuters) - A trader francesa de commodities Sucden projetou que o Brasil, maior produtor de café, colherá um total de 72,5 milhões de sacas de 60kg de grãos de café arábica e robusta na nova safra, que começará a ser colhida por volta de abril ou maio.

Isso se compara a uma produção de 64 milhões de sacas na safra anterior, de acordo com uma nota que a Sucden enviou aos clientes nesta sexta-feira.

A Sucden disse que espera que o Brasil produza 47,5 milhões de sacas de café arábica em 2026, em comparação com 39 milhões de sacas em 2025, enquanto a produção de café robusta foi estimada em 25 milhões de sacas, sem alteração em relação à safra anterior.

A nova safra brasileira (o ano-safra oficial no Brasil vai de julho de 2026 a junho de 2027) é considerada fundamental pelos analistas de mercado para melhorar a oferta global de café, que tem sido limitada. O mercado apertado levou os preços a máximas de vários anos nos últimos meses.

A Sucden espera uma melhora na produção na temporada global de café, que vai de outubro a setembro, mas diz que a produção ainda será menor que a demanda.

A trader projeta a produção de 2025/26 (outubro-setembro) em 172,2 milhões de sacas, enquanto prevê uma demanda de 176 milhões de sacas, impulsionada principalmente pela Ásia.

A Sucden acrescentou que, quando a nova safra brasileira estiver no mercado, a temporada 2026/27 poderá registrar um pequeno excedente.

