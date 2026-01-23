Delta Air Lines pede que viajantes façam novas reservas por tempestade de inverno nos EUA





23 Jan (Reuters) - A Delta Air Lines pediu nesta sexta-feira que passageiros com voos da empresa marcados para este fim de semana nos Estados Unidos remarquem suas viagens, já que uma grande tempestade de inverno ameaça interromper operações aéreas no país.

A tempestade está afetando viagens aéreas nos EUA, fazendo com que as companhias aéreas cancelem voos, avisem sobre atrasos e emitam isenções de viagem. Gelo, neve e ventos fortes varrem os principais hubs e aeroportos regionais no sul, leste e centro do país.

A Delta disse que os clientes devem esperar cancelamentos de voos nos vales de Ohio e Tennessee, incluindo Nashville e Raleigh-Durham.

A companhia aérea cancelou voos em vários aeroportos de cinco estados dos EUA na quinta-feira, alertando que a lentidão das operações poderia provocar mais atrasos e cancelamentos e complicar a remarcação de voos.

Cerca de dois terços dos 815 voos programados para partir do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth no sábado foram cancelados, de acordo com a empresa de análise de aviação Cirium.

Separadamente, a American Airlines informou que acrescentará mais de 3.200 assentos extras de e para seu hub de Dallas-Fort Worth de sexta-feira a domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que uma mistura de chuva congelante, granizo e neve poderia tornar as viagens perigosas e causar quedas de energia e danos às árvores em todo o sudeste dos EUA, com previsão de queda de neve mais forte mais ao norte, à medida que a tempestade se desloca pelo país.

(Por Apratim Sarkar)