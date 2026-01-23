   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Delta Air Lines pede que viajantes façam novas reservas por tempestade de inverno nos EUA

Por Reuters

23/01/2026 18h38 — em
Geral



23 Jan (Reuters) - A Delta Air Lines pediu nesta sexta-feira que passageiros com voos da empresa marcados para este fim de semana nos Estados Unidos remarquem suas viagens, já que uma grande tempestade de inverno ameaça interromper operações aéreas no país.

A tempestade está afetando viagens aéreas nos EUA, fazendo com que as companhias aéreas cancelem voos, avisem sobre atrasos e emitam isenções de viagem. Gelo, neve e ventos fortes varrem os principais hubs e aeroportos regionais no sul, leste e centro do país.

A Delta disse que os clientes devem esperar cancelamentos de voos nos vales de Ohio e Tennessee, incluindo Nashville e Raleigh-Durham.

A companhia aérea cancelou voos em vários aeroportos de cinco estados dos EUA na quinta-feira, alertando que a lentidão das operações poderia provocar mais atrasos e cancelamentos e complicar a remarcação de voos.

Cerca de dois terços dos 815 voos programados para partir do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth no sábado foram cancelados, de acordo com a empresa de análise de aviação Cirium.

Separadamente, a American Airlines informou que acrescentará mais de 3.200 assentos extras de e para seu hub de Dallas-Fort Worth de sexta-feira a domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que uma mistura de chuva congelante, granizo e neve poderia tornar as viagens perigosas e causar quedas de energia e danos às árvores em todo o sudeste dos EUA, com previsão de queda de neve mais forte mais ao norte, à medida que a tempestade se desloca pelo país.

(Por Apratim Sarkar)

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


23/01/2026

Sucden estima nova safra de café do Brasil em 72,5 mi sacas

23/01/2026

PF faz buscas contra presidente e ex-diretores do Rioprevidência em operação ligada ao Master

23/01/2026

Cacau cai quase 20% na semana e atinge mínimas de dois anos

23/01/2026

Eztec pretende lançar entre R$2,5 bi e R$3,5 bi em 2026

23/01/2026

Petróleo sobe quase 3% após EUA enviar armada ao Irã e aplicar novas sanções

23/01/2026

Vencedoras da Copa dos Campeões Feminina receberão maior prêmio em dinheiro do futebol feminino

23/01/2026

Safra de arábica no Brasil em 2026 pode superar 2025; produção de conilon deve recuar, dizem produtores

23/01/2026

Dólar volta a ser influenciado pelo fluxo estrangeiro e fecha quase estável

23/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,08%, a R$5,2876 na venda

23/01/2026

Taxas dos DIs voltam a cair com estrangeiros comprando o "pacote Brasil"

23/01/2026

Medo e resignação se misturam em Davos enquanto Trump domina agenda do Fórum Econômico Mundial

23/01/2026

UE se preocupa com "concentração de poderes" de Trump sobre "Conselho da Paz", diz documento

23/01/2026

Promotores arquivam caso de abuso contra Julio Iglesias por falta de jurisdição

23/01/2026

Ações europeias interrompem cinco semanas de ganhos após turbulência sobre Groenlândia

23/01/2026

Wegovy, da Novo Nordisk, registra mais de 18 mil prescrições na semana de lançamento nos EUA

23/01/2026

Setor de café solúvel do Brasil busca clareza sobre decisão dos EUA de manter tarifa de 50%

23/01/2026

Dólar perde força e se reaproxima da estabilidade em paralelo à alta do Ibovespa

23/01/2026

Dólar perde força e se reaproxima da estabilidade em paralelo à alta do Ibovespa

23/01/2026

Taxas dos DIs de longo prazo cedem com atuação de estrangeiros

23/01/2026

EUA ameaça Iraque com sanções devido à influência iraniana

23/01/2026

Adani e Embraer anunciam acordo na próxima semana para montar aeronaves civis na Índia, diz fonte

23/01/2026

Chefe de direitos humanos da ONU pede que Irã acabe com repressão após "milhares" de mortos

23/01/2026

EXCLUSIVO-Israel pretende garantir que mais palestinos saiam de Gaza do que entrem

23/01/2026

Ordem mundial está mudando, não se rompendo, dizem lideranças do setor de finanças

23/01/2026

Microsoft diz que acesso à suíte de produtividade foi restaurado após interrupção

23/01/2026

Fabricante de armas checa CSG dispara na bolsa e atinge avaliação de 30 bilhões de euros

23/01/2026

UE suspenderá pacote de retaliação comercial de 93 bilhões de euros contra EUA por 6 meses

23/01/2026

Estrelas da moda e do cinema se despedem do "imperador" da alta-costura Valentino

23/01/2026

Governo propõe antecipar contratos de leilões para garantir segurança eletroenergética


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!