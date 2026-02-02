   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Produção de petróleo do Brasil cresce 12,3% em 2025 e bate recorde, diz ANP

Por Reuters

02/02/2026 13h24 — em
Geral



Por Roberto Samora e Marta Nogueira

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO, 2 Fev (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em 2025 somou 3,770 milhões de barris por dia (bpd), com alta de 12,3% ante o volume de 2024, à medida que novas unidades na região do pré-sal impulsionam os números para um novo recorde, apontou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Durante o ano, a Petrobras colocou em operação os navios-plataformas Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e Alexandre de Gusmão, no campo de Mero. A norueguesa Equinor , por sua vez, iniciou a produção no campo de Bacalhau, também na Bacia de Santos. Já a P-78, da Petrobras, também em Búzios, começou a produzir no último dia do ano.

Com isso, a produção brasileira de petróleo retoma trajetória de crescimento, após ter tido uma queda entre 2023 e 2024.

O campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi responsável por 21,36% da produção marítima de petróleo no ano passado, com alta de cerca de 1% em relação a 2024, já que a Petrobras tem investido para reduzir o impacto do declínio natural do campo.

Já o campo de Búzios, na mesma bacia, registrou uma alta na produção de 17,84% no mesmo período, representando 20,47% da produção marítima, embora a área tenha superado Tupi em agosto pela primeira vez.

A produção de gás natural no Brasil em 2025 aumentou mais, com alta de 17% no comparativo anual, para 179 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d).

Dessa forma, a produção de petróleo e gás natural atingiu a marca de 4,897 milhões de barris de óleo equivalente/dia (boed), cerca de 12,7% maior que o recorde alcançado em 2023, que foi de 4,344 milhões de boed. Em 2024, a produção em óleo equivalente havia recuado a 4,322 milhões de boed.

Em 2025, a maior parte da produção de petróleo e gás natural foi proveniente de reservatórios do pré-sal, que representam, em média, 79,63% da produção nacional. Já as produções do pós-sal e terrestre representam, em média, 15,45% e 4,92%, respectivamente.

Em dezembro, a produção de petróleo do país atingiu 4,015 milhões de barris por dia, um aumento de 6,4% na comparação com novembro e de 17,4% em relação a dezembro de 2024. Para o gás natural, a produção foi de 194,33 milhões de m³/d, tendo crescido 6,4% frente ao mês anterior e 20,6% na comparação anual.

Ainda em dezembro, a Petrobras produziu 2,459 milhões de bpd de petróleo, contra 2,089 milhões de bpd no mesmo mês de 2024. Já a Shell, segunda maior produtora do país, produziu 408,135 mil bpd no mês passado, ante 387,811 mil bpd um ano antes.

(Por Roberto Samora e Marta Nogueira)

