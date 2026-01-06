Estudo lança dúvidas sobre potencial para vida em lua de Júpiter





Por Will Dunham

WASHINGTON, 6 Jan (Reuters) - A lua Europa está na pequena lista de lugares em nosso Sistema Solar considerados promissores na busca por vida além da Terra, com um grande oceano subterrâneo que se acredita estar escondido sob uma camada externa de gelo. Mas uma nova pesquisa está levantando questões sobre se o satélite de Júpiter de fato tem o que é necessário para abrigar formas de vida.

O estudo avaliou o potencial de atividade tectônica e vulcânica no fundo do oceano de Europa, que na Terra facilita as interações entre a rocha e a água do mar, gerando nutrientes essenciais e energia química para a vida. Após modelar as condições de Europa, os pesquisadores concluíram que seu fundo rochoso provavelmente é mecanicamente muito forte para permitir tal atividade.

Os pesquisadores consideraram fatores como o tamanho de Europa, a composição de seu núcleo rochoso e as forças gravitacionais exercidas por Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. A avaliação de que provavelmente há pouca ou nenhuma falha ativa no fundo do mar de Europa sugere que essa lua é estéril.

"Na Terra, a atividade tectônica, como fraturas e falhas, expõe rochas ao ambiente, onde reações químicas, principalmente envolvendo água, geram substâncias químicas, como o metano, que a vida microbiana pode usar", disse o cientista planetário Paul Byrne, da Universidade de Washington, principal autor do estudo publicado nesta terça-feira na revista Nature Communications.

"Sem essa atividade, essas reações são mais difíceis de serem estabelecidas e mantidas, tornando o fundo do mar de Europa um ambiente desafiador para a vida", acrescentou Byrne.

A vida pode ter surgido na Terra há bilhões de anos no ambiente dinâmico em torno das fontes hidrotermais do fundo do mar. Mas Europa pode não ter essas características.

"Com base em nossas descobertas, o fundo do mar provavelmente não contém grandes formas de relevo tectônico, como longas cristas ou depressões profundas. Provavelmente não há vulcões submarinos ou montes submarinos, e não há nenhuma atividade hidrotérmica. Dito isso, espero que um dia eu seja corrigido", disse o geólogo da Universidade da Geórgia e coautor do estudo, Christian Klimczak.

Europa, com um diâmetro de cerca de 3.100 quilômetros, é um pouco menor do que a Lua da Terra. Acredita-se que sua concha gelada tenha de 15 a 25 quilômetros de espessura e esteja sobre um oceano de 60 a 150 quilômetros de profundidade.

A quarta maior das 95 luas de Júpiter formalmente reconhecidas, Europa tem cerca de um quarto do diâmetro da Terra. Mas seu oceano de água líquida salgada pode conter o dobro da água presente nos oceanos da Terra.

Europa possui características que sugerem uma possível existência de vida.

"Há três fatores principais que se acredita serem essenciais para a manutenção da vida: água líquida, química orgânica e energia", disse Byrne.

"O oceano subsuperficial de Europa satisfaz o primeiro requisito. Identificamos substâncias químicas orgânicas na camada externa de gelo dessa lua, e é bem possível que haja tais substâncias no oceano. Portanto, esse é o segundo requisito. E a órbita particular de Europa significa que Júpiter impulsiona o aquecimento por maré em Europa - terceiro requisito", disse Byrne.

Em 2024, a agência espacial norte-americana, Nasa, lançou a nave robótica Europa Clipper em uma missão para examinar se o satélite de Júpiter tem condições adequadas para suportar vida. A agência está planejando que a Europa Clipper realize dezenas de sobrevoos próximos a partir de 2031.

"Embora a geologia funcione de forma semelhante em todo o Sistema Solar, cada corpo planetário que exploramos possui um processo único. Considerando o que sabemos sobre Europa, ela ainda é o melhor lugar para procurar vida extraterrestre", disse Klimczak.

A atração gravitacional de Júpiter afeta suas inúmeras luas de diferentes maneiras. Io, a grande lua mais interna de Júpiter, é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. A gravidade de Júpiter, juntamente com as forças gravitacionais de outras luas, cria fortes forças de maré em Io, gerando atrito interno e calor. Mas Europa orbita muito mais longe de Júpiter do que Io.

"O efeito desse aquecimento de maré diminui rapidamente com a distância, portanto, embora haja aquecimento de maré suficiente para impedir que o oceano de Europa congele, de acordo com nossos cálculos, pelo menos não há o suficiente para deformar tectonicamente o fundo do oceano. Portanto, em resumo, é provável que o tipo de coisa que acontece em Io não esteja ocorrendo nas profundezas de Europa", disse Byrne.

O estudo avaliou apenas as condições atuais de Europa.

"Há razões para pensar que Europa pode ter sido muito mais ativa geologicamente do que é hoje, embora há alguns bilhões de anos. Portanto, talvez durante algum tempo esse mundo não tenha sido apenas habitável, mas de fato habitado, antes que essas condições mudassem e a energia química para a vida se esgotasse", disse Byrne.