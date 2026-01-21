Extrema-direita e populistas da Europa se distanciam de Trump em relação à Groenlândia





Por Sarah Marsh e Elizabeth Pineau

BERLIM/PARIS, 21 Jan (Reuters) - Os partidos europeus de extrema-direita e populistas que já aplaudiram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ganharam destaque com seus elogios agora estão se distanciando do presidente dos EUA por causa de sua incursão militar na Venezuela e de sua pressão para obter o controle da Groenlândia.

O governo Trump tem apoiado repetidamente partidos europeus de extrema-direita que compartilham uma postura semelhante em questões que vão desde a imigração até as mudanças climáticas, ajudando a legitimar movimentos que há muito tempo enfrentam estigma, mas que agora estão em ascensão.

A nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, publicada no mês passado, afirmou que "a crescente influência dos partidos patrióticos europeus é, de fato, motivo de grande otimismo".

Mas esses partidos agora enfrentam um dilema à medida que a desaprovação de Trump aumenta em todo o continente por causa de suas ações de política externa cada vez mais agressivas e, em particular, seus esforços para adquirir a Groenlândia da Dinamarca.

AFD DA ALEMANHA CRITICA TRUMP

"Donald Trump violou uma promessa fundamental de campanha -- a saber, não interferir em outros países", disse Alice Weidel, do Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, enquanto o co-líder do partido, Tino Chrupalla, rejeitou os "métodos do Velho Oeste".

O AfD tem cultivado laços com a administração Trump -- mas as pesquisas sugerem que isso pode não ser mais benéfico. Uma pesquisa do instituto Forsa divulgada na terça-feira mostrou que 71% dos alemães veem Trump mais como um adversário do que como um aliado.

A desconfiança em relação a Trump aumentou desde que ele prometeu, no sábado, impor tarifas a uma série de países da UE, incluindo Alemanha, França, Suécia e Reino Unido, até que os EUA tenham permissão para comprar a Groenlândia.

Na semana passada, esses países enviaram militares para a vasta ilha do Ártico, a pedido da Dinamarca.

O líder do Reunião Nacional, Jordan Bardella, disse na terça-feira que a Europa deve reagir, referindo-se a "medidas anticoerção" e à suspensão do acordo econômico assinado no ano passado entre a UE e os Estados Unidos.

O populista Partido Reformista britânico, cujo líder Nigel Farage há muito tempo elogia seus laços estreitos com Trump, disse que era difícil dizer se o presidente estava blefando.

"Mas usar ameaças econômicas contra o país que é considerado seu aliado mais próximo há mais de cem anos não é o tipo de coisa que esperamos", disse o Partido Reformista em um comunicado publicado em 19 de janeiro.

Mais contundente ainda foi Mattias Karlsson, frequentemente citado como ideólogo-chefe do partido de extrema direita Democratas da Suécia.

"Trump está cada vez mais parecido com um Rei Midas invertido", escreveu ele no X. "Tudo em que ele toca vira merda."

O cientista político Johannes Hillje disse que sempre será difícil para os nacionalistas forjarem uma política externa comum "porque os interesses nacionais nem sempre convergem".

MANTENDO-SE FORA DA BRIGA

Nem todos os partidos europeus de extrema-direita e populistas têm sido tão críticos. Alguns, como o Partido Holandês da Liberdade, de extrema direita, e o espanhol Vox, elogiaram Trump por remover o presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas mantiveram silêncio sobre suas ameaças à Groenlândia.

Outros, como o presidente polonês, Karol Nawrocki, e o governo nacionalista do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, pediram que a questão da Groenlândia fosse resolvida bilateralmente entre os Estados Unidos e a Dinamarca.

O primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, postou um vídeo nas redes sociais na terça-feira, no qual brandia um mapa e um globo para mostrar o tamanho da Groenlândia e a proximidade com a Rússia, caso ela enviasse um míssil.

"Os EUA têm um interesse de longo prazo na Groenlândia, não se trata apenas de uma iniciativa de Donald Trump agora", disse ele, pedindo uma resolução diplomática.

CRÍTICAS BRANDAS DE MELONI

A primeira-ministra de direita da Itália, Giorgia Meloni, que é vista como uma das líderes europeias mais próximas de Trump, disse que sua decisão de impor tarifas aos aliados europeus foi um "erro".

"Falei com Donald Trump há algumas horas e lhe disse o que penso", disse ela no domingo, acrescentando que achava que havia "um problema de compreensão e comunicação" entre Washington e a Europa. Ela não disse nada desde então, mas a mídia italiana disse que ela é contra a imposição de tarifas aos EUA em resposta e, em vez disso, está tentando neutralizar a crise com conversas.

No entanto, o vice-primeiro-ministro da Itália Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, culpou as nações europeias que enviaram soldados para a Groenlândia pelas novas tensões comerciais.

"A ânsia de anunciar o envio de tropas aqui e ali está agora dando seu fruto amargo", escreveu ele no X.