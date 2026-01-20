   Compartilhe este texto
Estaleiro de Rio Grande amplia contratações com nova encomenda de embarcações pela Petrobras

Por Reuters

20/01/2026 16h56 — em
Geral



SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO, 20 Jan (Reuters) - O Estaleiro Rio Grande vai ampliar as contratações de trabalhadores diante de novas encomendas de navios e prevê operar com mais de 4 mil empregados a partir do segundo semestre de 2027, disse a Ecovix, proprietária do polo industrial naval no Rio Grande do Sul.

O aumento das contratações no estaleiro gaúcho, que opera hoje com apenas 400 funcionários, ocorre na esteira dos novos acordos assinados pela Ecovix nesta terça-feira com a Petrobras, que desde o ano passado vem buscando apoiar a indústria naval brasileira, importante geradora de empregos, enquanto renova e amplia sua frota própria de navios.

As novas encomendas da Petrobras e sua subsidiária de transporte e logística Transpetro junto à Ecovix envolvem a construção de cinco navios gaseiros no Rio Grande. Os contratos foram assinados nesta tarde, em evento com a presença de executivos da estatal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os projetos, conquistados em licitação com concorrência internacional, se somam à encomenda de quatro navios da classe Handy também junto à Petrobras no ano passado, em contratações que marcaram uma retomada para a Ecovix após a saída de sua recuperação judicial.

Segundo a Ecovix, os contratos junto à Petrobras irão gerar 2,9 mil novos empregos. Desse total, 1,4 mil serão para a construção dos navios Handy, com previsão de início das contratações de empregados em março deste ano. Mais 1,5 mil postos são estimados para o projeto dos navios gaseiros, que deve ter início até janeiro de 2027.

Outras atividades em curso devem ampliar o número de empregados para 4 mil, acrescentou a empresa.

"Hoje temos aqui 400 colaboradores, com os contratos já assinados deveremos chegar a um patamar de 4 mil colaboradores no segundo semestre de 2027... Em 2015, tínhamos 11 mil colaboradores neste estaleiro, capacidade nós temos, temos as instalações e temos os projetos", disse José Antunes Sobrinho, acionista da Ecovix, durante o evento desta terça-feira.

A presidente-executiva da Petrobras, Magda Chambriard, destacou em discurso nesta terça-feira iniciativas recentes da Petrobras para impulsionar a economia no último ano.

"Quando o presidente Lula me chamou para ser presidente (da Petrobras), ele me disse assim: 'Eu preciso que você e a Petrobras me ajudem a empurrar o PIB desse país'. Eu acho que a gente tem entregue essa encomenda, presidente", disse Chambriard, listando marcos alcançados pela estatal no último ano, como o crescimento da produção de petróleo em campos importantes do pré-sal e o retorno ao setor de fertilizantes.

Também no evento, Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, destacou que está se criando uma "demanda perene" por embarcações, retomando um ciclo positivo que levará também à geração de empregos em Estados como Amazonas, Santa Catarina e Rio de Janeiro, onde serão construídas outras embarcações já contratadas pela Petrobras.

(Por Por Letícia Fucuchima e Marta Nogueira)

