Nilton Lins

Conab reduz estimativa para safra de soja 25/26, mas ainda prevê recorde

Por Reuters

15/01/2026 8h46 — em
SÃO PAULO, 15 Jan (Reuters) - A safra de soja 2025/26 do Brasil deve alcançar 176,1 milhões de toneladas, estimou nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), reduzindo sua previsão em cerca de 1 milhão de toneladas frente ao mês passado.

Mesmo assim, a expectativa ainda é de um recorde de produção da oleaginosa na temporada, com crescimento de 2,7% em relação ao volume da safra passada.

Os produtores plantaram o equivalente a 48,67 milhões de hectares de soja na safra atual, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado, informou a Conab.

A colheita da nova soja brasileira já começou nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Bahia, Acre e Pará e deve ganhar impulso no final deste mês, acrescentou.

Em Mato Grosso, as condições climáticas têm sido "favoráveis", com chuvas mais abundantes e uniformes na segunda quinzena de novembro e ao longo de dezembro. Essas condições beneficiaram o desenvolvimento da cultura e ajudaram na recuperação das áreas afetadas pela falta de chuvas em outubro e novembro.

A Conab também revisou para baixo a estimativa para as exportações da soja para 111,8 milhões de toneladas embarcadas, ante 112,1 milhões previstas anteriormente.

(Por Letícia Fucuchima e Ana Mano)

