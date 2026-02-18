Canadá e México querem acordo trilateral no âmbito da revisão do USMCA, diz ministro canadense





Por Promit Mukherjee

OTTAWA, 18 Fev (Reuters) - O ministro canadense responsável pelo comércio entre o Canadá e os Estados Unidos disse nesta quarta-feira que o México estava interessado em manter um acordo trilateral no âmbito do pacto de livre comércio entre os três vizinhos da América do Norte, que será revisto este ano.

“Fico tranquilizado com o secretário da Economia mexicano... seu desejo de trabalhar com o Canadá e garantir que a revisão do USMCA resulte em um acordo comercial trilateral fortalecido e contínuo”, disse Dominic LeBlanc em uma coletiva de imprensa no México.

LeBlanc lidera uma delegação de mais de 370 pessoas no México para uma missão comercial de seis dias, em meio a temores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possa abandonar o acordo de livre comércio trilateral de décadas entre os EUA, o México e o Canadá, quando ele for revisado mais tarde este ano.

“Os mexicanos têm interesses muito semelhantes aos do Canadá”, disse LeBlanc.

“Ambos continuamos absolutamente comprometidos com o acordo de livre comércio trilateral e trabalhando juntos à medida que esse processo de revisão se desenrola”, acrescentou.

Ambos os países querem garantir que algumas das tarifas setoriais impostas por Trump sejam reduzidas e que a revisão do pacto de livre comércio seja concluída com sucesso, disse ele.

Em setembro, o primeiro-ministro canadense Mark Carney e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum se comprometeram a aprofundar os laços entre seus dois países, bem como fortalecer o pacto de livre comércio que compartilham com os Estados Unidos.

O México e o Canadá são, respectivamente, o maior e o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, enquanto os EUA são o principal parceiro comercial de ambos. E os dois países estão enfrentando uma série de tarifas impostas por Trump.