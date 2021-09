Record exibe depoimento de Dayane em edição ao vivo de A Fazenda; assista

A RecordTV exibiu na edição de “A Fazenda 13” o depoimento que Dayane deu a um funcionário que a questionou sobre os eventos ocorridos na madrugada do sábado, em que Nego do Borel foi acusado por telespectadores, famosos e pela própria equipe da modelo, de tê-la estuprado enquanto ela estava inconsciente.

Depoimento da Dayane: parte 01



No depoimento, Dayane diz ter a certeza que nada aconteceu, e que os dois dormiram abraçados. Um homem pergunta se Dayane lembra o que aconteceu e ela diz que sim. Mas ao ser questionada sobre fatos que ocorreram, como por exemplo outros peões pedindo que ela saísse da cama com Nego do Borel, ela demonstra não ter memória alguma.

“A relação de carícias que está sendo percebida entre você e o Nego do Borel é algo natural para você?”, perguntou o homem. “Natural”, responde ela.

“A bebida causou alguma causou alguma influência no seu sentimento ou na sua livre vontade?”, questionou. “Não, eu acho que foi tudo natural o que aconteceu ontem, não foi culpa da bebida. Eu tava muito feliz que ele tinha voltado [da Roça]”.

Perguntada se tem consciência das ‘carícias’ ocorridas entre os dois, ela acredita que eles apenas dormiram abraçados: “Claro, nós dormimos abraçados”, disse.

“Em algum momento, você se sentiu constrangida pelo Nego do Borel a fazer o que não queria?”, perguntou o homem. “Não, a gente não transou, a gente não fez nada”, repete Day.

“Em algum momento você disse: ‘Eu tenho uma filha’. Você disse isso devido a estar descoberta sem o edredom ou por não querer continuar as carícias com Nego do Borel? Você lembra dessa frase?”, perguntou o homem mais uma vez.

Dayane pensa e diz que não lembra dessa frase, que foi dita por ela e escutada nos vídeos durante a madrugada. Por fim, Dayane disse que Nego do Borel “não foi abusivo em nenhum momento”.