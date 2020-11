Zé Felipe e Virgínia revelam nomes escolhidos para bebê

Zé Felipe e Virgínia já decidiram qual será o nome do primeiro filho do casal. Os dois escolheram um nome feminino e um masculino, que será consagrado quando o sexo do bebê for revelado no exame de ultrassom.

O cantor e a influencer publicaram um vídeo revelando que caso o neném seja um menino, se chamará José Serrão Costa. Caso menina, será Maria Alice Fonseca Rocha.

Segundo Virgínia, ela sente que a filha poderá ser uma menina. "Depois que engravidei, comecei a sentir que é menina. Não sei se foi porque muitas pessoas falaram que menina tem mais coisinhas para comprar, decorar e enfeitar".

Apesar disso, se for um menino, ela também ficará feliz: "Sempre quis ser mãe de menino porque falavam que menino tem mais carinho pela mãe, e menina, pelo pai".