William Bonner se pronuncia após ser autuado pela Receita Federal

"Esclareço que nada devo à Receita Federal. Ao ser autuado, embora discordasse da autuação, paguei o valor indevidamente cobrado, me reservando o direito de pedir a restituição do que me pertence por direito. No momento oportuno, tomarei outras providências sobre o assunto junto à Receita. : Esclareço ainda que, por opção minha, a relação que tenho com a Globo não se dá por meio de Pessoa Jurídica", afirmou ele em nota.

William Bonner se pronunciou nesta sexta-feira (2) sobre a notícia de que foi autuado pela Receita Federal. O âncora do “Jornal Nacional”, da Globo, confirmou a autuação, à coluna de Ricardo Feltrin, do Uol.

