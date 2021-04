William Bonner e mais 20 globais são pegos pela Receita Federal

Além dele, mais 20 jornalistas, artistas e ex-profissionais da emissora já receberam multas do Fisco. No total, 64 pessoas estão na mira da receita desde o ano passado e estão recorrendo das autuações.

Em vez da Globo contratar os profissionais com carteira assinada, ambas as partes faziam acordo por meio de suas empresas pessoais, pessoas jurídicas, o que libera os artistas para serem livres para fazer propagandas e outras atividades fora da empresa. Mas para a Receita isso é uma maneira de reduzir o pagamento de imposto já que a pessoa jurídica paga alíquotas menores.

No ano passado, mais de 40 artistas da Globo foram autuados. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, a Receita acusa os artistas e a emissora de conluio para reduzir o pagamento de impostos e sonegar o Fisco.

