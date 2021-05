William Bonner explica motivo por trás de barba inédita no Jornal Nacional

William Bonner surpreendeu os telespectadores do Jornal Nacional ao aparecer de barba nesta semana, ao voltar de suas férias. É a primeira vez que o âncora aparece com os pelos faciais no telejornal. após passar 35 anos usando barba somente nas férias, e raspando antes de voltar ao trabalho.

E a quebra de protocolo tem um motivo. Em entrevista a Ancelmo Gois, do O Globo, ele explicou que a mudança tem a ver com como ele se encontra atualmente: "[...] agora, de tanto ouvir gente defendendo (e duvidando) que eu não cortasse, decidi que esse gesto (ou esse não-gesto) seria bem simbólico do meu momento, em que procuro me livrar de atividades dispensáveis e aborrecidas", afirmou.

“A calma é irmã do simples. E o simples resolve tudo.”, continuou.

Bonner disse que quando for finalmente vacinado, pode ser que volte ao visual antigo: "Talvez eu corte a barba depois de ser vacinado. Talvez não.".