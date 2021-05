Jornal Nacional omite Lula e cita apenas rejeição de Bolsonaro no Datafolha

O Jornal Nacional foi alvo de críticas de internautas, entre eles o youtuber Felipe Neto, após exibir apenas parte da pesquisa Datafolha na edição desta quinta-feira (13).

O telejornal ficou nos trending topics do Twitter após mostrar apenas dados sobre o presidente Jair Bolsonaro, que apresenta a sua pior aprovação desde o início do mandato, com índice de rejeição de 45%, e voltou a omitir outro ponto que foi destaque na pesquisa - sobre o ex-presidente Lula, que apareceu liderando as intenções de voto para a corrida eleitoral de 2022.

É absolutamente BIZARRO o q tá rolando no Jornal Nacional.



Mostram a pesquisa Datafolha com o Bolsonaro despencando na avaliação pública.



Não mostram a mesma pesquisa dando a liderança do Lula nas intenções de voto.



O que há por trás dessa decisão?



Pergunto como espectador. pic.twitter.com/oSbqZ7yEV9 — Felipe Neto (@felipeneto) May 14, 2021

“É absolutamente BIZARRO o q tá rolando no Jornal Nacional. Mostram a pesquisa Datafolha com o Bolsonaro despencando na avaliação pública. Não mostram a mesma pesquisa dando a liderança do Lula nas intenções de voto. O que há por trás dessa decisão? Pergunto como espectador.”, escreveu Felipe Neto no Twitter.

Depois, ele voltou para rebater alguns argumentos: “Vi bons argumentos, mas não se sustentam. Não cobrei q o JN falasse de corrida eleitoral faltando 1 ano e meio. Concordo, tá longe. O problema é q o resultado da Datafolha foi COLOSSAL! Virou pauta internacional. 41% contra 23%. Ignorar isso é decisão editorial intencional.”.

Na pesquisa do Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva apareceu vencendo com 55% dos votos contra 32% de Jair Bolsonaro em uma eventual disputa de 2º turno em 2022.

Segundo o colunista Mauricio Stycer, do UOL, o JN já havia ignorado o petista na quarta-feira (12) ao não mencionar a pesquisa que foi destaque na imprensa e mostrava que Lula venceria Bolsonaro no segundo turno.