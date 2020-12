William Bonner e Renata Vasconcellos são intimados pela Polícia Civil no RJ

Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para depor na próxima quarta-feira (09), sobre suposta desobediência à decisão judicial que proibiu a TV Globo de divulgar informações a respeito da investigação do esquema de "rachadinha" que, segundo o Ministério Público do Rio (MP-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) praticou enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro.

De acordo com o Estadão, o pedido partiu do senador Flávio Bolsonaro e foi acatado pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do RJ. Nas redes sociais, F'lávio escreveu: "Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do presidente Jair Messias Bolsonaro são criminosas".

Na ocasião, a emissora parou de veicular reportagens sobre o tema e classificou a decisão como cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade.

Em nota, a TV Globo informou que "não se manifesta sobre procedimentos legais em curso".