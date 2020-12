Marieta Severo é internada com pneumonia após testar positivo para Covid-19

A atriz Marieta Severo, de 74 anos, está internada com pneumonia, em um hospital do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (04). Ela foi diagnosticada com Covid-19 e está com "uma pneumonia bem leve, mas por precaução e segurança, devido à idade, é mais seguro ficar no hospital", segundo a assessoria da atriz.

De acordo com o IG, Marieta deu entrada no hospital para fazer alguns exames relacionados à Covid-19 quando foi constatada a pneumonia. Ela foi internada e segue sem previsão de alta.