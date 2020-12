Fátima Bernardes curte passeio no mar com namorado após descobrir câncer

Fátima Bernardes se sentiu rodeada de amor e carinho após descobrir um câncer no útero. A apresentadora, que passou o sábado (5) no mar em um cenário paradisíaco, curtindo um passeio de caiaque com o namorado, Túlio Gadelha, postou um texto agradecendo as milhares de mensagens que vem recebendo de amigos, familiares e admiradores:



"Sempre recebi muito carinho pelo trabalho que faço e também da família e dos amigos. Mas nesses últimos dias, chegou até mim uma avalanche de amor. Em forma de texto, fotos, emojis, música, poesia. De todos os cantos desse país, de todas as épocas da minha vida. Da escola, da dança, do jornal, da TV. Dos meus entrevistados, dos meus ídolos, dos fãs. Sempre soube que a vida é rara, mas hj meu amor a ela é ainda maior e vem carregado da certeza de que cada minuto importa mesmo e tem que ser muito bem vivido. Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio.", escreveu.

Fátima revelou que foi diagnosticada com câncer de útero em estágio inicial, na última quarta-feira (2). Ela explicou que se afastará do trabalho no programa "Encontro" para fazer a cirurgia. "Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.".