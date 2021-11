Whindersson sobre música 'Penhasco' de Luísa Sonza: 'entendo o que ela quis dizer'

Ele relembrou sobre o comentário "meu casal" que teria sido comentado pelo cantor na foto do ex-casal e viralizou nas redes sociais. Na época, Vitão negou que tenha comentado a frase na publicação do humorista.

Whindersson Nunes falou sobre a música 'Penhasco', da ex Luísa Sonza em entrevista ao podcast 'Podcats'. A canção teria sido feito para o youtuber e as polêmicas após o término do casamento.

