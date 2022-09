Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assume romance com Silva: ‘estamos nos conhecendo’

“Acho ele superlegal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, afirmou Thales.

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assumiu que estaria vivendo um romance com o cantor Silva. Acompanhando o artista no Rock in Rio, o dermatologista disse em entrevista ao Extra que está “conhecendo” o cantor.

