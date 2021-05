Viúvo de Paulo Gustavo se revolta com boato de está conhecendo 'outro amor'

Thales Bretas usou a sua conta do Instagram para desmentir um boato de que estaria “conhecendo melhor” uma outra pessoa, duas semanas após a morte do marido e pai de seus filhos, Paulo Gustavo.

O médico dermatologista se mostrou indignado ao rebater as alegações, que segundo ele são falsas:

“Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o Brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida”, escreveu ele, que insinuou que irá processar quem repercute a notícia falsa. "Espero que ainda tenhamos justiça nesse país, já que dignidade não há! E nem vacina".

Thales sempre deixou claro o seu amor por Paulo Gustavo e sua vontade de envelhecer ao lado do humorista, com quem tem dois filhos pequenos. A intensidade do amor era recíproca e o último post de Paulo Gustavo antes de morrer era uma declaração para o amado.

O colunista Erlan Bastos, do “Em Off”, foi quem fez a publicação rebatida por Thales, de que ele estaria “conhecendo melhor” um amigo.

Thales publicou no sábado um vídeo ao lado de Paulo, e homenageou o amado: “It’s always better when we’re together! [é sempre melhor quando estamos juntos!]

Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais! Foram os meus anos mais felizes! E renderam dois frutos desse amor tão puro e verdadeiro, que vou cuidar pro resto da minha vida! Meu amor por você é eterno, te levarei sempre comigo! Obrigado por tudo!! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!”.