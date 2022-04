Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas e cantor Silva estão se conhecendo melhor

Thales ainda relembra com frequência Paulo Gustavo em posts nas redes sociais. Em maio, a morte do ator completa 1 ano.

O dermatologista esteve com Juliana, irmã de Paulo, assistindo ao show de Silva no Lollapalooza. No início de abril, Thales apareceu em um camarim com Silva e outros famosos, como Samantha Schmitz e Marcus Majella, amigos de Paulo.

