Viúva vaza áudio de Tom Veiga detonando ex-mulher, Alessandra

Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, voltou a negar que tenha agredido o intérprete do Louro José, em entrevista ao canal “Na Lata”, de Antonia Fontenelle, neste sábado (15). Ouça ao final da matéria a partir do minuto 46.

Ela foi acusada de ter envenenado Tom Veiga após Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom, divulgar um áudio em que ele relatou as agressões.

Cybelle revidou agora com outro áudio de Tom falando mal de Alessandra. Na entrevista, ela afirma que se recuperava de cirurgias de lipoaspiração, troca de próteses de silicone e retirada de nódulo na mama, no dia da suposta briga. "Quando você sai de uma cirurgia, não consegue nem levantar os braços, imagina espancar alguém?", se defendeu. No áudio em que Tom relatou a agressão, ele menciona que ela "tinha acabado de tirar um nódulo no seio e estava toda costurada".

Mas segundo Cybelle, o ator também não se dava bem com a ex. "Tua mãe viveu na minha aba e assim ela continua. Não tinha que ter pensão nenhuma. Tua mãe tinha que voltar a fazer o que ela fazia", disse no áudio. Em outro trecho, ele acusa a ex-mulher de de roubar dinheiro da poupança da filha mais nova dos dois, Alissa.

Cybelle afirma que agora que foi atacada por Alessandra, não vai descansar enquanto sua "credibilidade não sucumbir".