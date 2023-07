Virginia rebate comentários de Paola Carosella sobre fotos de bunda

"Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia o meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu. E toda a honra e glória e Ele sempre", disse ela no Theads.

Após a entrevista de Paola no Podpah ter viralizado, com os comentários da chef sobre a carreira Virginia, a influencer se pronunciou, dizendo que as pessoas só externam o que tem dentro delas.

