No Podpah, Paola Carosella detona Virginia Fonseca: ‘Só foto de bunda’

O trecho dividiu opinião e colocou as duas entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Hoje conheci uma influencer que parece que inventou uma base que cai. Não sei, não entendi. Não sei quem é. A minha filha me contou. Tem quarenta milhões de seguidores e você vai ver e só tem foto de bunda. Por que tem quarenta milhões de pessoas que seguem? Foi muito legal a conversa. A minha filha de 11 anos falou: 'Porque querem ser igual a ela'. Por um lado tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula que felicidade ou da perfeição ou o que for. Mas tem uma galera enorme, graças a Deus, que se identifica com vocês, porque estão aqui falando o que sentem e falando o que são, sem filtros, sem bases que derretem, sem contar histórias mentirosas, sem fazer pose o tempo todo", disse ela.

Paola Carosella causou na internet, ao falar durante entrevista no Podpah sobre Virginia Fonseca. Na conversa, a chef de cozinha fala sobre influencers com muitos seguidores, mas que só apresentam conteúdos muito editados ou mostram o corpo demais.

FAMOSOS: Paola Carosella criticou Virgínia por só postar foto de bunda no instagram: “Minha filha de 11 anos me mostrou essa mulher, da base, e eu perguntei o por que 40 milhões de pessoas seguem ela e minha filha disse: ‘porque as pessoas querem ser iguais a ela’”. pic.twitter.com/hksYn0vCI1

