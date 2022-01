Virginia mostra novo cabelo curto e reação de Zé Felipe surpreende

Virginia Fonseca resolveu começar 2022 com um novo visual e encantou os seguidores ao mostrar a reação do marido, Zé Felipe. A influenciadora mostrou a conversa que teve com o cantor via WhatsApp enquanto chegava ao salão e realizava a mudança. Todo o tempo, Zé Felipe incentivava a esposa, afirmando que a ama, que ela é linda e que iria ficar mais linda ainda. ​ Depois, o filho de Leonardo demonstrou ansiedade para ver o visual, pedindo que ela mostrasse fotos. Ao ver a esposa com o novo look, Zé Felipe “pirou”, a enchendo de elogios. Pessoalmente, Zé Felipe encheu Virginia de beijos e disse que ela está "linda" e "uma princesa". A reação do Zé Felipe ao ver o cabelo novo da Virgínia pic.twitter.com/AVDsi68uvU — Fofoquei (@fofoqueioficial) January 7, 2022 Sério,não tô conseguindo lidar com o Zé Felipe todo fofinho elogiando a Virgínia pic.twitter.com/TAGoNO8ve7 — // VEM ZF FEAT CALEMA (@tysnggstan) January 7, 2022

