Vídeo: Encontro de sósia de Marília Mendonça com o filho da cantora gera revolta

Após a polêmica, dona Ruth voltou as redes sociais e rebateu as críticas na manhã deste domingo (23). "Gente sem noção essa é a última imagem que Léo tem da mãe", escreveu seguido de uma foto de Marília.

O encontro ocorreu no sábado (22) durante um evento esportivo na Arena Todos os Cantos, em Goiânia. No mesmo dia do evento foi o aniversário de Marília Mendonça, que completaria 28 anos.

FAMOSOS: Sósia de Marília Mendonça se encontra com o pequeno Léo, filho da cantora falecida, e deixa o garoto confuso junto com a avó dona Ruth. pic.twitter.com/cdGh9bKsCC

