Veja como surgiu a amizade entre Erasmo Carlos e Roberto

Em 2018, Erasmo falou sobre a parceria com Roberto Carlos e como surgiu a amizade entre eles — tudo começou com Tim Maia e envolveu até Elvis Presley.

Partiu nesta terça-feira (22) Erasmo Carlos, aos 81 anos. A amizade do 'Tremendão' com Roberto Carlos marcou os ícones da jovem guarda e os fãs.

