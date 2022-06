Veja como é a casa onde Luva de Pedreiro mora até hoje, mesmo com contratos milionários

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Iran Ferreira não tem mais de R$ 7,5 mil em suas duas contas bancárias, o que deixa a dúvida sobre onde anda a fortuna que ele já deveria ter conquistado com a publicidade.

Em meio à polêmica com o empresário que gerencia a carreira do Luva de Pedreiro, começou a circular nesta quinta-feira (23) um vídeo que mostra o estado da casa onde mora até hoje o influenciador, mesmo com os contratos milionários que ele já assinou.

