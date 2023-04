Vazam prints de mãe da filha de Vitão dizendo que bebê é de outro pai

O cantor anunciou para Leo Dias que seria pai de uma menina, sem falar quem seria a mãe. Rapidamente foi descoberto que se tratava de Suelen Gervásio, irmã do modelo Paulo Zulu. A gestação está com 3 meses.

Segundo o perfil no Instagram @garotxdoblog, que divulgou os prints, Matuto e Suelen estavam se relacionando há menos de 2 meses e antes de sair na mídia que ela está grávida de Vitão, a modelo falou com ele sobre a gravidez.

“Te amo amor, vamos ter um neném”, diz supostamente ela a Matuto em um dos trechos. “Vida, o batimento do coração do neném já é um campeão, senti uma energia muito foda”, diz Matuto em outro momento.

