Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos após lutar contra tumor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Tom Parker, integrante do grupo The Wanted, morreu aos 33 anos de idade nesta quarta-feira (30), após lutar contra um tumor no cérebro que descobriu há dois anos.

"É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hoje cedo com toda a sua família ao seu lado", confirmou Kelsey Parker, a esposa do cantor e mãe de seus filhos, via Instagram.

"Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e presença energética. Estamos realmente gratos pela demonstração de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigado a todos que apoiaram em seus cuidados durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou sempre orgulhosa de você".

Siva Kaneswaran, que também foi integrante do The Wanted, homenageou o amigo no Instagram: "Ei, Tom, espero que você esteja se divertindo muito aí. Sou muito grato por ter tido a chance de testemunhar sua verdadeira coragem. Foi um prazer da minha vida Tommy Boy. Obrigado por nos deixar ver você iluminar o mundo. Falo com você em breve e até mais tarde. Te amo irmão".

Os demais integrantes do The Wanted, Max George, Jay McGuiness e Nathan Sykes, não fizeram nenhuma homenagem até a publicação deste texto, mas há três dias publicaram imagens do antigo grupo com a legenda "Time dos sonhos", demonstrando o carinho que sentem pelo quinteto.

Em 2020, o cantor revelou em suas redes sociais que havia sido diagnosticado com um tumor cerebral. Em um post com uma foto ao lado da mulher e da filha, ele afirmou que já estava em tratamento e que, apesar de arrasado, lutaria até o fim.

"Decidimos, depois de muito pensar, que ao invés de nos escondermos e tentarmos manter isso em segredo, faríamos uma entrevista onde poderíamos expor todos os detalhes e deixar que todos soubessem dos fatos à nossa maneira", afirmou ele na época, após um afastamento das redes sociais.

Parker disse que não queria tristeza por parte dos fãs, e sim amor e positividade. "Juntos, vamos aumentar a conscientização sobre esta doença terrível e procurar todas as opções de tratamento disponíveis. Vai ser uma batalha difícil, mas com o amor e apoio de todos, vamos vencer isso."

Na época, o jornal Daily Mail disse que o turmor de Parker era um glioblastoma de grau quatro, contra o qual ele já estaria fazendo radioterapia e quimioterapia. A expectativa de vida para essa doença varia de três a 18 meses após o diagnóstico.

The Wanted foi uma boyband britânica, lançada em 2010, que ficou famosa por músicas como "Chasing the Sun" e "I Found You". Os cinco membros, no entanto, se separaram em 2014. Desde então, Tom Parker lançou músicas solo e chegou a participar do MasterChef Celebridades britânico.